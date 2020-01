Inter, Biasin chiude le porte al ritorno di Pandev: “Mi è stato escluso”

Arriva prontamente, seppur non – ovviamente – in maniera ufficiale, la smentita nei confronti delle voci che sono circolate nelle ultime ore. A fronte della possibilità, paventata in questi minuti, di un possibile ritorno di Goran Pandev all’Inter, il noto giornalista Fabrizio Biasin, attraverso un tweet sul suo profilo Twitter, ha immediatamente smentito l’ipotesi.

“Mi è stata esclusa qualsivoglia “opzione Pandev” per l’Inter”, scrive il giornalista nel suo tweet, che riportiamo qui di seguito.

