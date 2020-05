Mercato – Inter, una maglia per due: Biraghi e Moses in bilico. Tre le conferme sugli esterni

Dopo una prima annata sulla panchina dell’Inter, non è pienamente soddisfatto dell’apporto dei suoi esterni Antonio Conte. Se non ci sono dubbi su Candreva ed Ashley Young che – insieme al jolly D’Ambrosio – il prossimo anno verranno riconfermati, maggiori perplessità sono sorte sui due calciatori attualmente in prestito rispettivamente da Fiorentina e Chelsea, vale a dire Cristiano Biraghi e Victor Moses.

Entrambi non sono certi del riscatto e, come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, nella migliore delle ipotesi il club concederà solamente ad uno dei due terzini la possibilità di una permanenza. Maggiori chance in questo momento sono nella mani di Biraghi, calciatore cresciuto nel vivaio del club e quindi molto utile per quanto riguarda le coppe europee. Il nigeriano, arrivato in prestito solamente lo scorso gennaio, ha avuto pochissime possibilità per potersi giocare al meglio le carte del riscatto.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!