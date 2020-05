GdS – Inter pronta al blitz per Cavani: via libera con la cessione di Icardi

Va tenuto in conto che alla fine l’Inter potrebbe non riuscire a prenderli entrambi, ma vista la grandissima occasione di poter acquistare sia Edinson Cavani che Dries Mertens a parametro zero un tentativo va comunque fatto. Così, se per l’attaccante belga si sta già parlando di scambio di documenti con gli agenti – anche se un tentativo disperato da parte del Napoli potrebbe far saltare il banco – per il centravanti uruguagio siamo ancora nella fase della suggestione, senza vere e proprie offerte formulate al suo entourage.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, idealmente Mertens prenderà ad Appiano Gentile il posto di Sanchez, che non verrà riscattato dal Manchester United. Per ottenere il via libera all’affondo per Cavani, servirà invece la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. L‘Inter, sotto questo aspetto, attende i 70 milioni di euro concordati con i francesi per il riscatto. Una volta chiuso questo fronte, sarà possibile precipitarsi sul Matador, ridiscutendo per prima cosa i 12,5 milioni netti che attualmente guadagna a Parigi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!