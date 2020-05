Inter, senti Bozzo (ag. Tonali): “Voglio che Sandro resti in Italia, merita un top club. Le voci su Totti…”

Dopo la battuta lanciata da Francesco Totti nella diretta su Instagram con Vieri nei confronti di Sandro Tonali, ammettendo di essere sulle sue tracce per portarlo all’interno della propria scuderia, è intervenuto l’attuale agente del calciatore Beppe Bozzo per chiarire la situazione e fare luce sul futuro del centrocampista. Il noto procuratore, in termini di mercato, ha lanciato un assist incredibile ad Inter e Juventus ammettendo di voler spingere verso una permanenza del classe 2000 in Serie A, in attesa di un top club.

Questo il suo commento per La Gazzetta dello Sport: “Io e Sandro ci abbiamo scherzato su. Abbiamo scelto di condividere un percorso, con un progetto per la sua crescita. Il resto sono chiacchiere. Ma, se posso permettermi, un grande campione amato ovunque come Totti non è necessariamente un grande agente. Vuol fare il procuratore? Prenda spunto da chi fa questo mestiere faticoso. Oltre al talento servono grandi sacrifici: gli stessi che ha fatto lui. Gli auguro una luminosa carriera”.

Ci parli di Tonali?

“Lo conosco da due anni: mi è piaciuto subito, come la sua bella famiglia. Sono stati tutti importanti per la sua crescita e per gestire la notorietà. E ha superato a pieni voti il debutto in A”.

Da quando è il suo agente?

“Dal dicembre scorso”.

Avete fissato una penale?

“Non è nel mio stile. Ho assistito e assisto campioni e con nessuno di loro ho mai fissato una penale. Conta il rapporto di fiducia”.

Ma dove andrà?

“Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola”.

Barcellona, Psg, City, Inter e Juve. Una bella scelta.

“Indubbiamente per Sandro ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità”.

Ma si sarà fatto un’idea…

“È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo”.

E Bernardeschi che fa?

“Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone”.

Si parla del Milan per lui.

“Federico non si muove”.

Il colpo del mercato?

“Troppe incognite, mancheranno risorse importanti. Occhio a Cavani, a parametro zero può essere un vero affare”.

