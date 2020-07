GdS – L’Inter riprende i contatti con il Brescia per Tonali: c’è distanza sulla valutazione

Non serviva certo una super prestazione ieri sera per convincere l’Inter delle sue qualità. In una serata così nera per il Brescia, difficilmente Sandro Tonali – risucchiato nel vortice negativo dei compagni – avrebbe potuto fare di più. Dopo settimane di stallo, in cui il club nerazzurro ha dovuto prima blindare Lautaro dagli assalti del Barcellona e poi definire tutti i dettagli dell’arrivo di Hakimi, adesso Ausilio e Marotta sono pronti nuovamente a riprendere i contatti con Cellino.

Come ricordato ieri sera nel pre-partita dall’ad interista, i rapporti con il presidente del Brescia restano ottimi. Così, in virtù del sì già incassato da Tonali, filtra fiducia sul fatto che i 15 milioni di distanza tra i 35 offerti dall’Inter e i 50 chiesti da Cellino, possano essere superati. La volontà del centrocampista è stata piuttosto chiara: la stima di Conte nei suoi confronti e la centralità nel progetto del club, lo hanno definitivamente convinto ad accettare la proposta nerazzurra.

