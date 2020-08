CdS – Inter, Brozovic con le valigie in mano. Lautaro possibile sacrificabile sul mercato

Dopo i like lasciati su Instagram alle voci di mercato sul possibile trasferimento al Bayern Monaco, il futuro di Marcelo Brozovic è tornato nuovamente in bilico. A confermare l’ipotesi concreta di una partenza è stato questa mattina il Corriere dello Sport sulle proprie pagine. Il centrocampista croato potrebbe effettivamente diventare uno dei sacrificabili, visto che in entrata l’Inter sta chiudendo nello stesso ruolo per Sandro Tonali dopo settimane intense di negoziazioni con il Brescia del presidente Cellino.

Sulle tracce del croato, oltre ai bavaresi, restano alcune big inglesi come il Liverpool e il Tottenham. Ma va detto che nessun club fino a questo momento ha avanzato alcuna offerta ufficiale per il suo cartellino. Secondo il quotidiano sportivo romano, altro candidato alla cessione resta Lautaro Martinez. Sul futuro dell’argentino vi sono però parecchie variabili, a partire dall’allenatore. Antonio Conte, infatti, farebbe di tutto pur di trattenerlo, mentre l’eventuale arrivo di Allegri a Milano potrebbe rimettere tutto in discussione.

Da capire eventualmente anche quale potrebbe essere la destinazione del Toro, visto che da Barcellona continuano a rilanciare un presunto interesse, al quale però non corrisponde la necessaria disponibilità economica per strapparlo all’Inter. Altro club molto quotato è il Manchester City, destinazione però poco gradita dallo stesso attaccante che piuttosto preferirebbe di gran lunga difendere ancora i colori nerazzurri.

