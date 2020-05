Inter, Cavani è ancora al top! Stessa media gol di Lautaro: da Conte per fare il titolare

L’arrivo in nerazzurro di Edinson Cavani sarebbe legato all’eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, o uno o l’altro: i due affari sono legati per parametri economici, difficile pensare che l’Inter porti a casa il Matador e un altro profilo di altissimo livello come può essere Werner.

Cavani, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, è al momento il preferito in casa Inter. Ha esperienza internazionale, ha ancora molto da dare e possiede la capacità di fare tatticamente tante cose come piace a Conte. L’Inter ci crede, Cavani stuzzica i nerazzurri perché ci sono dei parametri tecnici che quando si parla di un attaccante vanno sempre rispettati.

Anche perché i numeri parlano chiaro. La media gol di Lautaro e Cavani è la stessa: una rete ogni 152 minuti per l’argentino, una ogni 157 per l’uruguaiano. Il Matador è un giocatore da “tutto e subito”, a differenza del Toro che evidentemente garantisce ragionamenti più di prospettiva. Ma quel numero, 157, dimostra come ancora oggi Cavani vada considerato un top, non un attaccante di secondo piano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!