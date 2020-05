CdS – Inter, Cavani può rubare la scena. Il suo nome rispolvera un vecchio progetto di Conte…

Adesso che si è praticamente infranto come obiettivo di mercato Dries Mertens, le energie dell‘Inter potranno concentrarsi soprattutto su uno svincolato di lusso come Edinson Cavani. A differenza del belga, il centravanti uruguagio non ha margini di rinnovo al momento con il Paris Saint Germain e la chiusura anticipata della Ligue 1 potrebbe in tal senso incentivare il divorzio il prossimo 30 giugno. Va precisato, inoltre, che l’ex Napoli e Palermo sarebbe stato un obiettivo a prescindere da Mertens, visto che l’Inter potrebbe ritrovarsi a dover acquistare 3 attaccanti la prossima estate.

Come riferito dal Corriere dello Sport, gli ostacoli non mancano anche in questo caso. Da una parte quell’ingaggio da 12 milioni di euro che certamente complica i negoziati con il club nerazzurro che si ritrova attualmente un tetto salariale medio sensibilmente più basso. Ma anche per la concorrenza dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone che è sempre stato sulle tracce dell’attaccante negli ultimi mesi e che effettivamente rappresenta un’idea suggestiva.

Qualora, però, l’Inter riuscisse a mettere a segno il colpaccio, Antonio Conte a quel punto rispolverebbe il vecchio progetto tattico che avrebbe utilizzato con Edin Dzeko: un tandem di straordinaria fisicità con Lukaku per dominare ulteriormente sulle difese del campionato italiano ed essere all’altezza di quelle in Europa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!