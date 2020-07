TS – L’Inter fissa il prezzo per la cessione di Skriniar: tentazione Manchester United

Tra i big che l’Inter potrebbe sacrificare nella rivoluzione di fine anno, spicca il nome di Milan Skriniar. Difensore parecchio conteso in Europa, fino alla scorsa stagione veniva considerato un incedibile, salvo poi deludere nel sistema a tre messo a punto da Antonio Conte all’Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club nerazzurro ha già rifiutato per lui offerte molto importanti in passato, stabilendo per il suo cartellino una valutazione di circa 80 milioni di euro.

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile offerta del Manchester United da 65 milioni di euro nei suoi confronti. I Red Devils vorrebbero infatti completare il reparto arretrato sognando la coppia Skriniar-Maguire. Attenzione anche al Manchester City, che al momento considera lo slovacco più come un piano B al vero obiettivo che è invece Koulibaly. In caso di cessione non mancano le alternative individuate dalla dirigenza nerazzurra: dal giovane Kumbulla, ai più esperti Izzo e Vertonghen.

