TS – Inter, 3 cessioni illustri per dare spinta al mercato: il punto da Lautaro a Brozovic

Dopo aver investito tanto nell’ultimo anno sul mercato, facendo schizzare in alto il monte ingaggi della squadra, Steven Zhang ha chiesto ai propri dirigenti di mettere a segno qualche cessione illustre. Ausilio e Marotta hanno già ricevuto il messaggio: prima di spendere ulteriormente, sarà fondamentale aprire alle uscite. Stando a quanto riferito questa mattina da Tuttosport, sarebbero 3 su tutti i calciatori indiziati a lasciare il club: Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic.

Ciò non significa che tutti e tre verranno sacrificati per consentire nuovi arrivi, ma che a fronte di adeguate proposte economiche verranno valutate tutte le offerte. Il Toro, ad esempio, continua a piacere al Barcellona e si parla di una nuova trattativa da 65 milioni di euro per l’argentino più il cartellino di Jordi Alba. Il futuro di Skriniar è al momento in standby, prima dovrà essere fatta chiarezza sul futuro di Antonio Conte e poi eventualmente si tornerà a parlare di uno scambio con Ndombelé con il Tottenham.

Infine il caso di Marcelo Brozovic, calciatore probabilmente più vicino di tutti alla cessione. Il centrocampista croato piace infatti al Bayern Monaco ed ha una clausola da 60 milioni di euro. L’Inter, che non lo considera più un incedibile, con il tesoretto derivante dalla sua cessione potrebbe gettare lo sguardo su altri obiettivi, come quel N’Golo Kanté che tanto piace ad Antonio Conte per la mediana.

