Mercato – Inter, 30 milioni al Chelsea per l’intero pacchetto: Emerson Palmieri + Giroud

Dopo aver sistemato la corsia di destra grazie al colpaccio Achraf Hakimi, l’Inter dà uno sguardo anche a sinistra nel tentativo di completare il largo anticipo i piani di mercato in vista della prossima stagione. Il nome su cui Antonio Conte e dirigenza hanno rivolto lo sguardo è quello di Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano viene ritenuto perfetto sia per caratteristiche tecniche e adattabilità al modulo del tecnico leccese, che per valutazione economica da parte del Chelsea ed età anagrafica.

I Blues, per il suo cartellino, chiedono sui 25/30 milioni di euro: un prezzo tutto sommato accessibile e decisamente più ragionevole rispetto ai 40 che lo scorso anno chiesero ai nerazzurri per Marcos Alonso. Come raccontato questa mattina da Tuttosport, però, l’idea dell’Inter sarebbe quella di presentare un’offerta dal valore complessivo di 30 milioni di euro, includendo nel ‘pacchetto Chelsea’ anche Olivier Giroud. Il centravanti francese entrerà nell’ultimo anno di contratto e, nonostante il rinnovo esercitato automaticamente dal club londinese, è ancora sul piede di partenza.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!