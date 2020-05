Inter, chi è Matheus Cunha: il jolly brasiliano che sogna Ronaldinho

Non si farà trovare affatto impreparata l’Inter in caso di cessione a titolo definitivo di Lautaro Martinez al Barcellona. I nerazzurri, che come sostituto per l’argentino hanno già puntato due profili top in Europa come Cavani e Werner, per il futuro hanno comunque messo gli occhi addosso ad un altro giovane talento sudamericano. Si tratta di Matheus Cunha, attaccante classe 1999, che già da due anni viene seguito con costanza dagli osservatori del club interista.

Portato in Europa dal Sion nel 2017 – come ricorda Tuttosport – Cunha si ispira calcisticamente a Ronaldinho. Ma il giovane centravanti deve molto al Corotiba, club che nel 2011 lo notò negli incontri di Futsal che disputava con la squadra della sua città. Alla prima stagione in Svizzera, l’allora 18eenne, riuscì a farsi notare con 10 reti e 8 assist in 29 gare. Tanto vastò per attirare a sé l’interesse di grandissimi club, tra cui il Lipsia di Ralf Rangnick. Acquistato per 15 milioni di euro, non è riuscito subito lo scorso ad esplodere del tutto in Bundesliga, anche se alla prima stagione in cui è stato utilizzato come jolly praticamente dappertutto nel reparto avanzato, ha messo a segno 9 gol in 39 gare, di cui 22 dal primo minuto.

La prima metà della nuova stagione, con l’arrivo di Julian Nagelsmann, si traduce in soli 359 minuti giocati in 13 gare. A gennaio, dunque, si prospetta la strada per il divorzio, che Cunha coglie al balzo trasferendosi per 18 milioni di euro all’Hertha Berlino. Dopo aver trascorso la primissima parte del 2020 con il Brasile Under 23 per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo in cui realizza cinque reti, torna in Bundesliga e dal 15 febbraio ad oggi non smette più di segnare. Nelle sette gare disputate, intervallate dal lungo stop dovuto al coronavirus, il brasiliano timbra il cartellino in quattro occasioni.

