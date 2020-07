CdS – Inter-Conte, addio a fine stagione? Ecco quanto costerebbe il divorzio a Suning

150 milioni di euro. Sarebbe questo l’ammontare dei soldi necessari in casa Inter per esonerare Antonio Conte e mettere sotto contratto un allenatore di pari livello come Allegri o Pochettino.

Come riportato dal Corriere dello Sport un esonero attualmente a queste cifre non è praticabile soprattutto nel post pandemia. In più non è un’idea che al momento Zhang e Suning stiano prendendo in considerazione: Conte è stimato e viene reputato la continuità tecnica fondamentale per tornare a vincere. Lo stesso vale per Marotta. E’ chiaro che se sarà lui a voler andare via, l’Inter si guarderà attorno.

