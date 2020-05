Inter, Conte è pazzo di Izzo. L’incastro di mercato: “Disponibile al sacrificio di Gagliardini e Pinamonti”

Antonio Conte è pazzo di Armando Izzo e lo vuole nella sua Inter. È questo quanto afferma l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il tecnico interista avrebbe identificato il centrale del Torino come profilo ideale per completare la sua difesa a tre. Classe 1992, è stato già convocato anche in Nazionale e si è reso protagonista di periodi di grande continuità di prestazione. Per questi motivi, oltre al fatto di essere già abituato alla difesa a tre, Antonio Conte lo considera perfetto.

Da qui, si apre il capitolo relativo all’operazione di mercato. Il Torino è interessato da settimane a Roberto Gagliardini, che Conte sembra essere disposto a sacrificare pur di avere Izzo nella sua Inter. Non solo: qualora fosse necessario, il tecnico interista sarebbe disposto anche a concedere Andrea Pinamonti in prestito ai granata, qualora la sua esperienza al Genoa dovesse terminare in vista dell’anno prossimo.

