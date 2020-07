Inter, Conte ha in testa Ndombele: Mourinho risponde con Skriniar, ecco le valutazioni

Antonio Conte vuole un centrocampo potente, possente, muscolare. Per la sua Inter, il tecnico leccese ha chiesto rinforzi importanti soprattutto nella parte centrale del campo, nella quale non vuole più rischiare di dover giocare buona parte delle gare con le seconde linee. Dopo Sandro Tonali quindi, ormai sempre più vicino all’arrivo, in casa Inter si osservano anche altri due profili di caratura mondiale quali N’Golo Kanté e Tanguy Ndombele. Se il primo è costosissimo, il secondo appare al contrario più abbordabile, anche perché il Tottenham è a sua volta interessato a tre calciatori nerazzurri.

Si tratta infatti di Milan Skriniar, Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic. Tra questi, però, la prima scelta di José Mourinho è molto chiara e ricade sul difensore slovacco. In casa Inter non sembra più essere considerato incedibile, motivo per cui uno scambio con Ndombele potrebbe diventare realtà. Secondo SportMediaset, nell’operazione di mercato i due calciatori potrebbero essere valutati circa 60 milioni di euro a testa, così da far centrare una plusvalenza ad entrambi i club (quella per l’Inter sarebbe molto più consistente). Conte attende e brama il suo centrocampo di muscoli e sostanza.

