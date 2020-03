Radrizzani (pres. Leeds): “Conte? Ci ho provato! Ero disposto a mettere sul piatto 20 milioni. Ibrahimovic…”

Andrea Radrizzani, numero uno del Leeds, ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Gianluca Di Marzio in una diretta su Instagram. Tanti i temi affrontati, dall’emergenza sanitaria del coronavirus fino ad alcuni retroscena di mercato su Conte e Ibrahimovic.

Il retroscena su Conte: “Era alla fine del mio primo anno qui, che è stato duro. Io sono uno che dà un valore ai soldi e mi sono fatto da solo. Ero in macchina con il nostro direttore sportivo, andavamo a Leeds. Gli chiedo: ‘Facciamo 3 nomi per essere promossi’. Poi gli dico che potrei pagare 20 milioni a Conte e sono sicuro che saliremo. Però sapevo che lui aveva ambizioni molto più alte, comunque ci avevo provato in modo amichevole e simpatico”.

La scelta di Bielsa: “Il mio ds allora mi disse che Bielsa sarebbe stato l’ideale ma era impossibile. Appena ho sentito ‘impossibile’, gli dissi di chiamarlo. Lui non rispose, gli lasciammo un messaggio e il giorno dopo, quando parlammo con lui, Bielsa aveva già guardato 8 partite della squadra e parlava dei giocatori, inclusi quelli della Primavera. Bielsa ha una storia importante e per iniziare questa avventura doveva sentire un desiderio forte. Io presi un volo per Buenos Aires, parlammo e lui conosceva già tutti i dettagli del centro sportivo. Da lì ho capito che era quello giusto per iniziare una trasformazione nel club”.

I sogni Cavani e Ibrahimovic: “Il presidente mi aveva dato la disponibilità a verificare l’interesse con il fratello del Matador. La trattativa però non è mai volata. Ho parlato più concretamente con Zlatan… Poteva darci una spinta decisiva ma ha deciso di andare a Milano. E’ stato molto onesto e trasparente con me. Riprovarci per Ibrahomovic per l’anno prossimo? Dipende”.

