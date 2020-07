CorSera – L’Inter e Conte sognano Pogba. Vidal resta un pallino, Zaniolo e Milinkovic sullo sfondo

E’ ovvio che quando un calciatore del calibro di Paul Pogba entra nel suo ultimo anno di contratto le voci di mercato iniziano ad intensificarsi. L’Inter, che negli ultimi mesi ha operato diverse trattative con il Manchester United e che ha dimostrato di poter competere economicamente con gli altri grandi club europei, un pensierino è costretta a farlo. D’altronde, il francese deve molto ad Antonio Conte per averlo lanciato da giovanissimo alla Juventus, elevandolo ad un livello superiore. Come scritto dal Corriere della Sera, Pogba è quel tipo di calciatore che il tecnico leccese chiede alla dirigenza in mezzo al campo.

Ma attenzione agli ostacoli per arrivare all’ex Juventus che sono principalmente due: l’ingaggio stratosferico e il legame i bianconeri. Per questo, si evidenziano nella lista nerazzurra altre alternative per il centrocampo. A partire da Arturo Vidal che a 33 anni resta un pallino nella testa di Conte. Passando per il grande rimpianto Nicolò Zaniolo che potrebbe lasciare Roma in seguito alle turbolenze societarie delle ultime settimane. E, sempre dalla capitale, Milinkovic-Savic potrebbe essere un valido profilo alla Pogba, anche se il prezzo richiesto da Lotito si preannuncia fin troppo elevato.

