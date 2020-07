TS – Inter, Conte chiede 3 nuovi centrocampisti: dopo Tonali, i muscoli di Allan e Kessie?

Nonostante i grossi investimenti effettuati nell’ultima stagione a centrocampo, ancora una volta l’Inter sarà chiamata nelle prossime settimane a rivoluzionare in parte il reparto con un importante intervento sul mercato. Come ribadito questa mattina da Tuttosport, Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza tre volti nuovi al posto di Borja Valero, Gagliardini e Vecino. Il primo nome – oltre a Sandro Tonali che ha già raggiunto un accordo con i nerazzurri – resta quello di Arturo Vidal, nonostante le parole pronunciate ieri da Quique Setién potrebbero momentaneamente raffreddare questa pista.

Da non scartare anche il ritorno di Radja Nainggolan con rilancio nei suoi confronti da parte del tecnico. La dirigenza nerazzurra, dopo averlo messo alla porta ad inizio stagione, starebbe valutando un suo reintegro in squadra. Altri due nomi emersi soprattutto negli ultimi giorni e più giovani rispetto ai profili già citati, sono quelli di Allan in uscita dal Napoli e Franck Kessié che rischia di non essere confermato nel nuovo Milan.

Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano, la cessione viene praticamente data per scontata al termine della stagione a causa di un rapporto ormai compromesso con tutta la dirigenza. De Laurentiis chiede ancora circa 35/40 milioni di euro per il suo cartellino, ma l’Inter spera nella possibilità di uno scambio con Vecino. Più complicato arrivare invece all’ivoriano: se la valutazione si aggira sui 25/30 milioni, ad ostacolare l’affare potrebbe essere la reticenza del Milan a cederlo ad un’avversaria storica come la formazione nerazzurra.

Insomma, ipotizzando una possibile campagna acquisti nerazzurra per il centrocampo, i tre nomi ad oggi più quotati sarebbero quelli di Tonali, Nainggolan ed Allan per assecondare le richieste di Antonio Conte.

