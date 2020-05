TS – L’Inter scommette su Cunha: dall’Hertha Berlino il nuovo Lautaro

Chissà cos’altro avrebbe potuto fare in questo inizio di 2020 Matheus Cunha se la Bundesliga non si fosse fermata. L’attaccante brasiliano, acquistato lo scorso gennaio dell’Hertha Berlino dal Lipsia per 18 milioni di euro, dopo aver trascinato inizialmente il Brasile Under 23 alle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo con ben cinque reti, da metà febbraio si è messo a disposizione del suo nuovo club, totalizzando in sette partite la bellezza di quattro gol.

Il classe 1999 è in continua ascesa e per caratteristiche ricorda vagamente Lautaro Martinez. Anche per questo motivo l’Inter si è già mossa nei sui confronti, dopo averlo tenuto sotto stretta osservazione negli ultimi due anni. Sia con l’Hertha Berlino, con coi la scorsa estate ha condotto l’affare Lazaro, che con l’entourage di Cunha, i rapporti dei nerazzurri sono davvero ottimi. La prossima estate, in caso di addio di Lautaro, il brasiliano potrebbe essere il perfetto terzo attaccante nella rosa interista. Secondo Tuttosport, per farlo muovere dalla Germania serviranno circa 30-35 milioni di euro.

