Mercato – Dalla Francia: “Occhio Inter, anche il Paris Saint-Germain su Matheus Cunha”

E’ stato uno dei primi nomi accostati all’Inter. Stiamo parlando di Matheus Cunha, attaccante ventunenne brasiliano, da gennaio in forza all’Herta Berlino. Sono bastati sei mesi per attirare gli interessi di tanti club europei, complici soprattutto le prestazioni di lato livello del giocatore, la giovane età e i cinque gol messi a referto in ventuno presenza con la maglia dei tedeschi.

Secondo quanto riporta il portale francese Rmc Sport, in questi giorni sul giocatore si è posato lo sguardo del Paris Saint Germain. Il direttore sportivo dei francesi Leonardo, è alla ricerca di una punta e potrebbe essere proprio Cunha il giocatore ideale per i dettami tattici de tecnico Thomas Tuchel. I transalpini comunque restano concentrati sulla prossima partita di Champions League contro l’Atalanta e difficilmente faranno operazioni di mercato prima di quella data.

L’Inter resta alla finestra, forte sicuramente del fatto di essersi mossa in direzione del giocatore con largo anticipo rispetto alla concorrenza. Non sarà sicuramente interesse della dirigenza nerazzurra quello di partecipare ad un’asta con il Paris Saint Germain per doversi assicurare le prestazioni dell’attaccante brasiliano.

