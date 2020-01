Inter-Darmian, affare fatto! In estate sarà nerazzurro, difficile anticipare l’arrivo a gennaio

Dopo una prima stagione al Parma, come da accordi raggiunti la scorsa estate, il prossimo giugno Matteo Darmian diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Difficile anticipare l’operazione in questo momento, dal momento che in ballo ci son fin troppe variabili e il club nerazzurro non ha né fretta né urgenza di portare a termine l’affare già in questa finestra. A riferire la notizia è stato il noto giornalista Fabrizio Romano che ha fatto il punto della situazione tra le due parti su calciomercato.com.

Le parole di Romano: “L’Inter è Matteo Darmian sono già d’accordo, un’operazione prenotata per il prossimo giugno quando la salvezza del Parma sarà raggiunta, ma non è escluso che possa essere anticipata. Darmian vestirà la maglia dell’Inter, un incentivo che già lo aveva attratto a tornare dalla Premier. Per gennaio, comunque, appare difficile che possa vestirsi di nerazzurro, perché per la fascia l’Inter cerca calciatori con caratteristiche diverse. L’Inter considererà di anticipare l’affare solo in caso di uscite dalla difesa, visto che Darmian può fare anche il centrale”.

