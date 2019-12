CdS – Inter-De Paul, l’Udinese apre al prestito: a gennaio la risposta definitiva

Non resta che gestire l’ultima partita del 2019 contro il Genoa dell’ex Thiago Motta per l’Inter di Antonio Conte, per poi rifiatare finalmente qualche settimana e pian piano sfoltire la lunga lista dei calciatori in infermeria. Dopo sabato, la partita più importante del club nerazzurro si giocherà poi sul calciomercato con i dirigenti chiamati a una campagna acquisti di tutto rispetto per andare incontro alle richieste del proprio allenatore che ha necessariamente bisogno di una rosa più lunga.

Come riferito dal Corriere dello Sport sulle pagine di questa mattina, la pista più calda nelle ultime settimana riguarda quella che porta al nome di Rodrigo De Paul. C’è già l’intesa tra la società interista ed il centrocampista argentino, mentre l’Udinese avrebbe già dato il proprio ok al prestito con diritto di riscatto nella prossima stagione. Bisognerà solamente capire se già a gennaio, nel pieno della lotta salvezza, i friulani si priveranno di una pedina così importante per il proprio scacchiere.

