Inter, Di Gregorio osservato speciale: scout a Pordenone per il nerazzurro

L’Inter osserva diversi portieri in prestito per l’Italia. Da Radu a Brazao, tra i possibili eredi di Handanovic, c’è anche Michele Di Gregorio. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha seguito varie volte le prestazioni del classe ’97, cresciuto a Milano fin dall’età di 6 anni, Campione d’Italia con la Primavera di Vecchi nel 2017. Esperienza e gavetta già importante per lui: dalla C con Renate, Avellino e Novara, poi la scorsa estate, a un anno dalla scadenza di contratto con i nerazzurri, ha firmato in prestito per il Pordenone.

Di Gregorio si è esaltato dopo le prime tre gare in panchina, disputando finora una stagione molto importante. Diversi gli osservatori che lo hanno osservato più volte, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sta valutando diverse opzioni. Se i neroverdi dovessero centrare la promozione in Serie A, il portiere resterebbe certamente in Friuli. Altrimenti, non si esclude la cessione, con il Torino che lo aveva già cercato nella scorsa sessione invernale e con l’Udinese, che potrebbe accelerare nel caso in cui Musso, altro obiettivo nerazzurro, dovesse partire. A riportarlo è TMW.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!