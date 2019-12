Inter, ecco il ‘Budget Scudetto’! 50 milioni per la volata finale: Marotta pronto a scatenarsi

Beppe Marotta è pronto ad armarsi e partire all’assalto. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, la proprietà nerazzurra avrebbe messo a disposizione dell’Inter un vero e proprio ‘Budget Scudetto’ di circa 50 milioni, con l’obiettivo di rinforzare la rosa già in quel di gennaio per puntare fino alla fine al titolo italiano. Conte, che chiede rinforzi da tempo, può quindi cominciare a sorridere.

Centrocampo – I diktat della società restano due ma ben solidi: acquisti in prestito con riscatto a fine stagione e su calciatori giovani e futuribili. Ecco quindi spiegata la forte accelerata su Dejan Kulusevski, che convince proprio tutti, ed il sì condizionato ad Arturo Vidal, 32enne che può arrivare solo con un prestito pressoché gratuito. De Paul resta un’alternativa, per altro al momento più complessa poiché l’Udinese naviga in brutte acque e difficilmente si priverà del suo talento più splendente in piena lotta retrocessione.

Difesa – I continui problemi fisici di Asamoah, poi, costringono la società a guardare anche al mercato degli esterni: Darmian è la pista più agibile, ma Conte preferirebbe Marcos Alonso. Per lui il Chelsea spara alto, ma la società conta di fare leva sulla volontà del giocatore, che a Londra gioca poco e apprezza l’idea di ritrovare mister Conte, già avuto proprio in Inghilterra.

