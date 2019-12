Inter, eccoti Darmian: duttilità ed esperienza al servizio di Conte. L’identikit

Con le precarie condizioni fisiche di Kwadwo Asamoah ed il muro che il Chelsea ha issato verso le figure di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, l’Inter si è di fatto ritrovata costretta a virare il suo mirino su Matteo Darmian. Il terzino italiano era comunque un obiettivo della società, che inizialmente contava però di portarlo a Milano in quel di giugno. Ora, invece, è diventata la priorità e l’accordo con il Parma non sembra neanche essere così lontano.

Darmian-Inter: l’identikit

Identikit – Dotato di buona duttilità e solidità, Darmian arriverà a Milano con il compito di posizionarsi sulla fascia sinistra e dare respiro a Biraghi, utilizzato ormai senza soste da un mese a questa parte. L’ex Manchester United, però, può anche giocare sulla fascia destra e, all’occorrenza, anche come difensore centrale, ruolo nel quale si trova meglio quando la difesa è impostata a 3, come quella di Antonio Conte. Non da escludere poi l’esperienza – anche internazionale – accumulata fino ad ora, nonostante l’età non sia ancora così avanzata (30 anni): ben 300 presenze in carriera, suddivise, per la maggiore, nelle 151 con il Torino e le 92 con il Manchester United.

L’operazione Darmian

Operazione – Come detto sopra l’idea iniziale dell’Inter era quella di portare Darmian a Milano a giugno, ma i piani ora sono cambiati. L’arrivo dell’italiano sarà anticipato a gennaio, ed il ragazzo firmerà un contratto triennale da 1,8 milioni netti a stagione. Ancora non è chiaro quanto e se l’Inter verserà qualcosa nelle casse del Parma: possibile che intanto l’operazione venga impostata su un prestito secco (magari con un percorso inverso di Dimarco) per poi riparlarne con più calma in quel di giugno.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!