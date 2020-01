Inter, eccoti Moses: oggi le visite mediche, poi la firma. I dettagli contrattuali

Victor Moses si avvicina sempre di più. L’esterno nigeriano, di proprietà del Chelsea, è infatti sempre più prossimo a divenire un nuovo giocatore dell’Inter. Nella serata di ieri è sbarcato a Milano, ed in quella odierna si appresta a fare le visite mediche previa la firma sul nuovo contratto. Nuovo contratto che, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, avrà le seguenti caratteristiche.

Il trasferimento avverrà in prestito con diritto di riscatto fissato a quota 10 milioni di euro. Per questi primi sei mesi lo stipendio percepito dal nigeriano sarà di 1,3 milioni, mentre in caso dovesse essere confermato – e quindi esercitato il diritto di riscatto – passerà a 3 milioni annui. La firma sul contratto e la conseguente ufficialità arriverà nelle prossime ore, mentre mister Antonio Conte lo vorrebbe a disposizione già contro il Cagliari, domenica alle ore 12.30.

