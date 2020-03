Inter, eccoti un altro Martinez: Lucas Quarta del River Plate a rinforzare la difesa

Classe 1996 ma già di grande personalità e leadership. Lucas Martinez Quarta ha solo 24 anni, ma guida la difesa di uno storico club come il River Plate e potrebbe vestire il nerazzurro il vista della prossima stagione. L’Inter, infatti, segue il giovane argentino da mesi, ed ora sembra pronta ad assestare il colpo decisivo per portarlo in Italia.

La rivoluzione difensiva operata da Antonio Conte e dalla società, poi, potrebbe favorirne l’inserimento. In Argentina il valore del suo cartellino è stimato intorno ai 22 milioni di euro, ma il costo dell’operazione potrebbe essere anche inferiore – verso i 15 milioni – in virtù dell’importante svalutazione che investirà la moneta locale.

