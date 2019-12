Inter, eccoti un’altra alternativa a Vidal: Nahitan Nandez del Cagliari. Marotta osserva e sfrutta… Nainggolan

Tra i nomi circolati per il centrocampo interista probabilmente, per caratteristiche, questo è quello che si avvicina di più al preferito di Conte, cioè Arturo Vidal. Si parla di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari arrivato in Sardegna in estate. La trattativa fu lunga, ed i rapporti tra la società sarda e l’entourage del giocatore divennero piuttosto tesi. Tensioni che, a quanto pare, sono riemerse in queste settimane, e che l’Inter tiene d’occhio in funzione di un possibile addio voluto da una o da entrambe le parti.

La soluzione nerazzurra in quel di gennaio resta un’ipotesi complessa, ma alla luce di queste recenti vicende neanche così impossibile. Come vi avevamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa, infatti, Marotta sta monitorando con grande attenzione gli sviluppi di questa vicenda, e potrebbe parlarne col presidente sardo Giulini in occasione degli incontri relativi alla situazione Nainggolan. Oltre all’uruguaiano, scrive Tuttosport, offerto anche Julian Weigl, che potrebbe essere impiegato anche come difensore centrale nella retroguardia di Conte.

