MD – L’Inter segue il giovane Emerson del Betis: il terzino è di proprietà del Barcellona

Non c’è il solo Emerson Palmieri nella testa dell’Inter come nome buono per rinforzare le corsie laterali. Ma c’è un altro Emerson, terzino del Barcellona, entrato ufficialmente nei radar nerazzurri. A differenza del difensore mancino del Chelsea, il classe 1999 attualmente in prestito al Betis Siviglia opera sulla fascia destra. In questa stagione ha impressionato gli addetti ai lavori per la grande fisicità di cui dispone che lo rende un calciatore appetibile per qualsiasi top club.

Tra l’altro, ha un’incredibile confidenza con la fase realizzativa: fin qui ha partecipato attivamente a otto reti in campionato della sua squadra, con tre gol e ben cinque assist. Il terzino è di nazionalità brasiliana e non dispone di passaporto comunitario. Attualmente è legato in prestito ai colori del Betis fino al giugno 2021, ma – come segnalato dal Mundo Deportivo – diversi club come Inter, Milan e Tottenham lo stanno già seguendo. Convincere il Barcellona non sarà così semplice, visto che il profilo del giovane Emerson viene considerato perfetto in caso di partenza di Semedo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!