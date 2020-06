CdS – Inter, serve un ‘Hakimi’ anche a sinistra: Emerson Palmieri è favorito

Tramontata l’idea Marcos Alonso per via della valutazione fin troppo salata posta dal Chelsea per il cartellino dello spagnolo, l’Inter sul mercato è sulle tracce di un altro calciatore in maglia Blues che ricopre lo stesso ruolo. Stiamo parlando di Emerson Palmieri, terzino sinistro italo-brasiliano in uscita da Londra e con tanta voglia di ritornare in Italia. Come scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, il club nerazzurro vuol adesso sistemare anche la fascia sinistra con un altro ‘Hakimi’.

Per Antonio Conte, però, trattare con il Chelsea risulta sempre piuttosto complicato per via dei rapporti burrascosi con cui si sono lasciati nell’estate del 2018. Per questo motivo non viene scartato del tutto anche il nome di Junior Firpo, altro profilo già promosso dal tecnico leccese che resta però legato all’operazione Lautaro Martinez. Ma chissà che l’Inter, come già fatto con Hakimi, non abbia già in canna un colpo da 90 a sorpresa…

