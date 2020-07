TS – Inter, dopo il sì di Emerson Palmieri va convinto il Chelsea: Giroud compreso nell’offerta

Che l’Inter abbia le idee piuttosto chiare sul mercato, lo si nota dalla coerente e rapida successione degli acquisti che Marotta vuole regalare ad Antonio Conte. Dopo aver chiuso ufficialmente per Achraf Hakimi, al tecnico leccese verrà infatti messo a disposizione un esterno sinistro a tutta fascia come Emerson Palmieri, peraltro già allenato negli ultimi sei mesi trascorsi al Chelsea. Un arrivo che completerebbe i movimenti sulle corsie laterali, visto che sia Ashley Young che Antonio Candreva saranno riconfermati in vista della prossima stagione.

Come ricordato questa mattina nell’edizione odierna di Tuttosport, Emerson Palmieri ha già dato il proprio ok al trasferimento in nerazzurro. L’Inter, però, non ha intenzione di accontentarsi perché di fronte alla richiesta di 30 milioni di euro del Chelsea per il cartellino dell’italo-brasiliano, vorrebbe includere nel pacchetto anche Olivier Giroud allo stesso prezzo. Il francese ha da poco rinnovato per un altro anno, ma il suo nome resta caldo in uscita da Londra.

L’Inter, per quanto riguarda l’ex Roma e Palermo, dovrà cercare di chiudere in fretta, vista la concorrenza della Juventus e il feeling del calciatore con lo stesso Maurizio Sarri. In alternativa tornerebbe utile anche il nome di Marcos Alonso che con Antonio Conte al primo anno al Chelsea ha vissuto la sua migliore stagione. Ma in questo caso la valutazione da circa 40 milioni di euro lo rende praticamente inavvicinabile.

