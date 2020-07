GdS – Inter, scatto Emerson Palmieri: Marcos Alonso l’alternativa

Giungono nuove conferme di calciomercato in merito alla trattativa avviata dall’Inter con il Chelsea per avere Emerson Palmieri in modo da rinforzare pure la corsia di sinistra dopo aver sistemato la fascia destra con l’ingaggio divenuto ieri ufficiale di Achraf Hakimi. Nell’edizione di questa mattina, infatti, La Gazzetta dello Sport ha rivelato i primi contatti delle due società avviati in occasione dei negoziati per il rinnovo del prestito di Victor Moses.

Il Chelsea vorrebbe trovare una soluzione definitiva per l’esterno italo-brasiliano, mentre l’Inter sarebbe più propensa ad un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 30 milioni di euro. Eventualmente, sempre dal Chelsea, vi sarebbe il nome di Marcos Alonso come alternativa all’ex esterno della Roma. Entrambi sarebbero perfetti per il modulo utilizzato da Antonio Conte ed hanno già avuto modo di lavorare a Londra con il tecnico leccese.

