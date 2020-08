Inter, il tesoretto è per il centrocampo: Conte vuole Kanté o Ndombele, Allegri chiederebbe… Emre Can

Al di là di tutti i profili seguiti, il vero investimento top in programma per l’Inter sul mercato riguarda il centrocampo. La natura del colpo, però, dipenderà anche dal tipo di allenatore: Antonio Conte ha delle richieste, mentre l’eventuale sostituto, ovvero Massimiliano Allegri, ne avrebbe di differenti. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, è ormai risaputo che l’attuale tecnico gradirebbe uno tra N’Golo Kanté e Tanguy Ndombele, entrambi francesi e provenienti dalla Premier League, ideali per affiancare Nicolò Barella in un modulo con un doppio mediano a protezione del trequartista (che sarebbe Eriksen).

Max Allegri, invece, prediligerebbe un centrocampista più piazzato fisicamente, e l’identikit fornito risponderebbe ad un nome ben preciso: Emre Can, ex Juventus ora al Borussia Dortmund. Resta da capire se il club tedesco sia disposto quantomeno a trattare: la certezza, scrive il quotidiano romano, è che in ogni caso la richiesta economica sarebbe piuttosto elevata.

