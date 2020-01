GdS – Affondo Inter, c’è il sì di Eriksen. Intesa sul contratto, si lavora sul cartellino con il Tottenham

E’ un’Inter scatenata sul mercato quella delle ultime ore, con una voglia matta di rinforzarsi in fretta per consegnare ad Antonio Conte il prima possibile i nuovi innesti. Dopo le buone notizie arrivate sui due fronti Giroud e Young, prossimi a vestire la maglia nerazzurra, anche per quanto riguarda Christian Eriksen arrivano clamorose novità. Stando alle ultime de La Gazzetta dello Sport, il trequartista danese ha già accettato la proposta contrattuale del club interista.

E’ stata raggiunta tramite gli agenti un’intesa verbale per un contratto sino al 2024. Prima di chiudere definitivamente la trattativa e portare già a gennaio l’asso danese a Milano, servirà però trovare anche l’accordo con il Tottenham e l’a.d. Marotta non ha ancora preso contatto con Daniel Levy, numero uno degli Spurs. Secondo le sponde londinesi la richiesta per il cartellino oscilla intorno ai 20 milioni di euro, ma in viale della Liberazione contano di ottenere un prezzo più basso.

