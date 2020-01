GdS – Inter-Eriksen affare per l’estate: a gennaio i nerazzurri non possono stanziare

In seguito alle voci e l’ottimismo degli ultimi giorni, a frenare l’entusiasmo che si è creato nell’ambiente nerazzurro intorno al nome di Christian Eriksen ci ha pensato questa mattina sulle proprie pagine La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, sebbene l’interesse dell’Inter nei confronti del centrocampista sia reale, in questo momento i club non si trova nelle disponibilità per poter stanziare la cifra richiesta dagli Spurs, vale a dire oltre 20 milioni di euro versati in una sola rata.

Il prestito con diritto di riscatto, infatti, non è più praticabile, ragion per cui l’idea Eriksen diventa più plausibile solo se in ottica estate. Per gennaio, però, rimangono due club sul forte fantasista: Manchester United e Paris Saint Germain. Il Real Madrid, infine – che sembrava inizialmente la destinazione preferita dal calciatore – vorrebbe attendere come l’Inter gli sviluppi estivi per poi cercare di ingaggiarlo a parametro zero.

