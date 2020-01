CdS – Inter-Eriksen, c’è già un piano d’ingaggio. A novembre il primo vertice con il Tottenham, Mourinho può aiutare

Dopo aver smaltito la delusione per l’acquisto della Juventus nei confronti di Dejan Kulusevski, in casa Inter il morale dei tifosi si è immediatamente rialzato per via delle voci che riguardano il possibile futuro di Christian Eriksen in maglia nerazzurra. Il trequartista danese vuol andar via a prescindere, dal momento che il suo contratto andrebbe in scadenza nel giugno 2020 senza alcuna intenzione di rinnovare con il Tottenham.

Gli Spurs, per evitare di perderlo a zero in estate, sarebbero così propensi ad una cessione nella finestra invernale a prezzo notevolmente ridotto. Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, il primo vertice con l’Inter è andato in scena la scorsa metà di novembre, quando Ausilio con un blitz si è presentato in Inghilterra per cercare di gettare le basi ad una possibile operazione, come regalo per Conte in caso di qualificazione in Champions League.

Nonostante in Europa non sia andata bene, in viale della Liberazione hanno comunque deciso di non mollare la presa. Sul tavolo sono rimasti i circa 25 milioni già stanziati per cartellino e commissioni, che trasformati in ammortamento annuale diventerebbero 5,5, la metà per i 6 mesi che restano di qui al 30 giugno. Anche se poi il vero investimento dovrebbe essere fatto per gli emolumenti da garantire al giocatore, che non potranno essere inferiori a quelli che già percepisce Lukaku, quindi tra i 9 e 10 milioni di euro netti a stagione.

Anche nel suo caso, però, come per il belga, ci sarebbe il decreto crescita ad attenuarne l’impatto a bilancio, sperando nell’assist dell’ex José Mourinho di fronte alla concorrenza di Real Madrid e Manchester United.

