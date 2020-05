Inter, Eriksen ha in mano il mercato: “Niente Pogba o Milinkovic, l’investimento top si sposta”

Christian Eriksen ha in mano l’Inter. Il fuoriclasse danese, infatti, non solo si prepara a caricarsi sulle spalle il peso della squadra, guidandola sul campo con la sua infinità qualità. La sua prossima titolarità, infatti, può anche spostare gli obiettivi di mercato della società. Se nei primi due mesi di Inter il rendimento di Eriksen è stato un po’ altalenante, alla ripresa della Serie A mister Conte ed il calciatore stesso puntano invece ad un inserimento nell’11 titolare con grande continuità.

Eriksen cambia le prospettive dell’Inter

Da qui, anche un possibile cambio tattico. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il tecnico interista starebbe valutando l’ipotesi di passare ad un 3-4-1-2 proprio per inserire Eriksen al centro della sua Inter, così da farla ruotare intorno al suo fuoriclasse. A questo punto, ecco anche il cambio sul mercato: acquistare un’altra mezzala rischia di togliere minutaggio ad un centrocampo che, oltre al danese, vanta anche Brozovic, Barella e Sensi. In questa zona del campo, si potrebbe preferire invece un calciatore di livello ma che non richieda un esborso economico così generoso (un Vidal, per fare un nome).

Il grosso, investimento, invece, potrebbe essere fatto sugli esterni. Già a gennaio l’Inter ha cercato di mettere una toppa con gli arrivi di Victor Moses e Ashley Young, ma il salto di qualità appare ora più che mai necessario. Al netto della conferma di Antonio Candreva e del jolly Danilo D’Ambrosio – che Conte vede meglio però nei tre difensori -, quindi, ecco che la prossima estate potrebbe essere finalmente quella giusta per il colpo grosso sugli esterni.

