CM.com – L’Inter ha la preferenza di Eriksen: l’agente Schoots a Londra per convincere il Tottenham

Dopo aver conquistato il sì di Christian Eriksen ed aver superato la concorrenza di club molto importanti come Real Madrid e Manchester United, l’Inter si appresta a chiudere già per questa finestra di gennaio l’operazione con il Tottenham. Non sarà un’impresa semplice, visto che gli Spurs non hanno urgenza di monetizzare la sua uscita – rischiando comunque di perderlo a parametro zero il prossimo giugno – e che lo stesso Mourinho non vorrebbe privarsi a stagione in corso di un calciatore così forte.

Nonostante quanto premesso, secondo le ultime indiscrezioni trapelate su calciomercato.com, l’agente Schoots sta lavorando fianco a fianco con il Tottenham cercando di mediare l’affare. L’Inter, invece, sarà a Londra nei prossimi giorni per presentare ufficialmente l’offerta per il trequartista danese. La richiesta è di 20 milioni di euro cash, mentre la proposta interista – se il club nerazzurro vorrà davvero accelerare – non potrà essere di molto inferiore.

