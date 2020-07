TS – L’Inter chiede di più ad Eriksen, ma la cessione non viene presa in esame

Non è assolutamente contemplata una cessione di Christian Eriksen nel corso dei prossimi mesi in casa Inter. Nonostante le prestazioni deludenti del trequartista danese fino a questo momento, da viale della Liberazione non hanno dubbi: il futuro nerazzurro ripartirà dall’ex Tottenham e dalle buonissime prestazioni viste al ritorno in campo dopo la lunga sosta dovuta ai mesi trascorsi in lockdown nel bel mezzo della pandemia.

Il pericolo, secondo quanto sottolineato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, è che Antonio Conte possa continuare a considerare Eriksen come una sorta di jolly dal punto di vista tattico, da gettare in campo solamente per cambiare volto alla sua squadra, più che come un perno fondamentale per costruire una solida base di titolari. Ad ogni modo, l’unica certezza, è che il danese rimarrà fuori dalle logiche del mercato almeno per tutta la durata della prossima stagione.

