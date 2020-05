L’Inter tratta il rinnovo di Esposito: c’è distanza sull’ingaggio

Si è messa già al lavoro l’Inter per cercare di blindare uno dei migliori talenti che si ritrova in squadra. Stiamo parlando di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, con undici partita già disputate in questa stagione, un gol realizzato, un assist e un rigore procurato. Un curriculum di tutto rispetto per un ragazzo ancora agli inizi della sua carriera, ma che vuol far valere dal punto di vista contrattuale a differenza di tanti suoi coetanei. Rispetto ad Agoumé, che ha rinnovato lo scorso febbraio fino al 2025, Esposito ritiene di essere avanti nella carriera.

Esposito vorrebbe più che altro essere paragonato ad uno come Pinamonti che nell’ultimo contratto ricevette un sostanziale aumento fino a percepire 800 mila euro a stagione. L’Inter, come scritto da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe invece evitare di commettere lo stesso errore ed avrebbe proposto nella nuova offerta contrattuale un ingaggio più basso ma pieno di ricchissimi bonus. L’entourage considera però questi paletti troppo rischiosi: l’Inter è comunque disposta ad andargli incontro, fiduciosa del fatto che in breve tempo riuscirà a prolungare l’attuale contratto, in scadenza al 2022, fino al 2025.

