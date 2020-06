TS – L’Inter prepara una formula ‘fantasiosa’ per avere Tonali

Dopo aver operato il sorpasso ai danni della Juventus ormai da qualche settimana, l’Inter si prepara all’assalto definitivo per Sandro Tonali. Difficile stabilire i tempi con esattezza, dal momento che – a pochi giorni dal ritorno in campo – si tratta di una situazione inedita anche per gli stessi club. Ma l’impressione è che il club nerazzurro voglia lavorare sotto traccia per bloccare innanzitutto il ragazzo a stretto giro e convincere il Brescia con un’offerta convincente.

A tal proposito, questa mattina Tuttosport ha parlato di una formula ‘fantasiosa’ che l’Inter potrebbe proporre alle rondinelle per cedere il classe 2000. Una proposta sulla falsa riga di quella già utilizzata la scorsa stagione per convincere un durissimo Giulini a lasciare andare dal Cagliari Nicolò Barella. Allora, i nerazzurri misero sul piatto 12 milioni di euro solo per il prestito, 25 per l’obbligo di riscatto, 13 di bonus di cui 8 facilmente raggiungibili e 5 meno.

Da non sottovalutare anche la possibilità di inserire nella trattativa una contropartita. Perde terreno il nome di Andrea Pinamonti in quanto valutato 20 milioni di euro: una quotazione fin troppo alta per un club come il Brescia. Per questo motivo, l’Inter potrebbe puntare a nomi meno altisonanti, ma che potrebbero tornar utili come Di Gregorio, Gravillon, Emmers, Ntube, Gianelli, Fonseca e Vergani.

Sulla volontà del ragazzo, nell’intervista rilasciata lunedì mattina il presidente Cellino è stato chiarissimo: Tonali sta valutando se andare all’Inter o alla Juventus, senza tenere in conto altre possibilità Il numero uno del Brescia ha pure spiegato di aver già trattato con il Barcellona – anche se i blaugrana hanno prontamente smentito qualsiasi tipo di offerta – e di aver ricevuto proposte in Italia da Fiorentina e Napoli.

