GdS – Inter, idea scambio Gabigol-Giroud. Ma l’unica proposta ufficiale è del Flamengo

Tornato ufficialmente di proprietà dell’Inter con l’arrivo del nuovo anno, i giorni nerazzurri di Gabigol stanno per giungere al capolinea in maniera definitiva. Il centravanti verdeoro, dopo la stagione dei record nel prestito al Flamengo, è in procinto di lasciare Milano una volta per tutte. L’unica proposta ufficiale sino a questo momento è arrivata proprio dal club brasiliano, che vorrebbe riscattare l’attaccante ad un prezzo non troppo elevato.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter preferirebbe di gran lunga fare affari con le numerose società della Premier League che nei confronti di Gabigol hanno mostrato un certo interessamento nelle ultime settimane. Soprattutto il Chelsea, con il quale potrebbe pure aprirsi un discorso interessante che coinvolgerebbe anche Olivier Giroud dopo l’apertura di Lampard ad una partenza anticipata a gennaio del centravanti francese. Sino a questo momento, però, non sono arrivate proposte ufficiali dai Blues.

