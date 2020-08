GdS – Inter, Gagliardini e Vecino in uscita. E attenzione se arriva una super offerta per Eriksen

Dopo aver messo in standby Sandro Tonali ed aver deciso di chiudere in fretta per Arturo Vidal, l’Inter ha scelto di dare un’impronta chiara al proprio mercato. Insieme al cileno, poi, potrebbe arrivare anche un nome di livello del calibro di Kanté o Ndombele, ma in questi ultimi due casi si tratta di operazioni molto onerose e piuttosto complesse. Per cercare di raccogliere le giuste risorse economiche per poter sperare nei colpi individuati, il club nerazzurro dovrà necessariamente iniziare a fare spazio nella propria rosa.

Borja Valero, ad esempio, sarà il primo a partire nei prossimi giorni una volta che il suo contratto con l’Inter sarà definitivamente scaduto. A seguire lo spagnolo potrebbero essere Matias Vecino e Roberto Gagliardini, entrambi centrocampisti non indispensabili nella ricostruzione della mediana interista. E, secondo quanto anticipato quest’oggi nell’edizione de La Gazzetta dello Sport, non è detto neppure che, a fronte di un’offerta top, non venga messo in discussione anche il futuro di Eriksen.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<