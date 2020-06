TS – Inter, riprende quota Giroud. Al Chelsea è chiuso dai nuovi acquisti

Non è mica tramontato il nome di Olivier Giroud in orbita Inter in vista della prossima stagione. E non inganni il rinnovo siglato pochi mesi fa con il Chelsea per un’altra stagione, dal momento che si trattava di una clausola per l’estensione dell’accordo sino al 30 giugno 2021 attivata automaticamente dal club. Il calciatore, dunque, è stato sostanzialmente incastrato dalla società che ha arbitrariamente scelto di prolungare l’intesa per evitare di perderlo a zero già questa estate.

Gli arrivi di Timo Werner e Hakim Ziyech già ufficializzati dal Chelsea, però, potrebbero chiudere qualsiasi tipo di spazio all’attaccante francese nel reparto offensivo dei Blues. Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, dunque, il mercato potrebbe avvicinare nuovamente Giroud all’Inter, visto che nelle preferenze di Antonio Conte per l’attacco interista il francese resta senz’altro una prima scelta.

