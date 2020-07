GdS – Inter, Godin diventa un caso. Scavalcato da Ranocchia nelle gerarchie di Conte

Una delle primissime cessioni che l’Inter con ogni probabilità piazzerà nel prossimo mercato di settembre sarà quella di Diego Godin. Il feeling tra il forte centrale uruguagio ed Antonio Conte non è mai scattato sino a questo momento, complice la distanza tattica che separa il sistema del tecnico leccese alle caratteristiche dell’ex Atletico Madrid. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, va infatti precisato che Godin era stato già bloccato ancor prima dell’arrivo di Conte a Milano, per cui non si tratta di un suo uomo.

Nelle ultime uscite, anche a causa di problemi fisici, il centrale uruguagio è stato utilizzato col contagocce da Antonio Conte. Spesso, difatti, l’ex allenatore di Chelsea e Juventus gli ha preferito Andrea Ranocchia che alla vigilia della stagione partiva invece come ultima alternativa ai tre titolarissimi al pari di Bastoni in difesa. Secondo la rosea non ci son davvero dubbi sul fatto che a fine stagione sarà divorzio con l’Inter, a patto di trovare comunque club interessati ad accollarsi un ingaggio molto pesante.

