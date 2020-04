Inter, Godin verso l’addio: ritorno di fiamma del Tottenham di Mourinho

Diego Godin potrebbe salutare l’Inter in estate. Il difensore ex Atletico Madrid è nel mirino di diverse big europee, ma secondo il giornalista Nicolò Schira, il Tottenham di Josè Mourinho potrebbe tentare presto l’affondo. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma per lo Special One, che voleva il centrale uruguaiano già quando allenava il Manchester United.

Come riportato in esclusiva, potrebbe esserci un vero e proprio derby inglese per lui. L’avventura nerazzurra di Godin potrebbe concludersi dopo appena una stagione, con l’Inter che risparmierebbe oltre 6 milioni lordi del suo ingaggio. E Antonio Conte avrebbe già dato l’ok per la cessione del difensore, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che stanno già sondando i possibili sostituiti, da Vertonghen a Izzo, fino a Kumbulla.

