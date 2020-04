L’Inter guarda alle fasce: freschezza e duttilità, Conte è stregato da Semedo

Oltre al centrocampo, un altro reparto sul quale l’Inter deve intervenire con forza nel prossimo calciomercato è quello delle fasce. Al momento, gli unici sicuri di una permanenza in nerazzurro sono Antonio Candreva ed Ashley Young, con Victor Moses ancora incerto ma più verso il sì. Considerato poi il jolly D’Ambrosio, più spendibile però nella difesa a tre, i nerazzurri si ritrovano con un reparto sì affidabile, ma già piuttosto chilometrato. Urge quindi almeno un rinforzo, se possibile under 30.

L’Inter segue Nelson Semedo per le fasce

Ed ecco che spunta quindi il profilo di Nelson Semedo. Il portoghese, classe 1993, garantisce freschezza, duttilità tattica – può giocare su entrambe le fasce – e buona gamba. Andrebbe istruito dal punto di vista difensivo, non nelle sue corde né per natura né per stile di gioco a cui è abituato. Il suo profilo sarebbe l’ideale per mister Conte, nonché inseribile in un’eventuale trattativa per la cessione di Lautaro Martinez. Le alternative più calde, al momento, sono Emerson Palmieri ed Emerson Royal.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!