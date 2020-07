Inter, Guardiola fa sul serio: il Manchester City pronto al maxi investimento ma Lautaro non è convinto

Il Manchester City fa sul serio per Lautaro Martinez. Dopo la sentenza del Tas che ha cancellato la squalifica Champions, la squadra di Guardiola è pronta ai botti di mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 dell’Inter è considerato l’erede perfetto di Aguero. Le possibilità economiche del Manchester City sono note a tutte e gli inglesi non avrebbero problemi ad avvicinarsi ad una cifra vicina a quella della clausola rescissoria scaduta il 7 luglio.

Ma la Premier non sembra essere in cima alle preferenze dello stesso Lautaro che potrebbe preferire aspettare il Barcellona e Messi fra un anno. In più bisognerebbe fare i conti con la volontà dell’Inter.

