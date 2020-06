L’Inter ha in pugno Malang Sarr! Contratto quadriennale, arriverà a parametro zero: i dettagli

L’Inter ha in pugno Malang Sarr. È questo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui dopo un lungo inseguimento, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero affondato il colpo per il centrale del Nizza. La decisione sarebbe stata presa: niente Vertonghen, né Kumbulla. A Milano, nel mercato estivo, arriverà il francese classe 1999, per il quale è già pronto un contratto quadriennale. Il fatto che vada in scadenza a giugno, poi, alimenta ancor di più le speranze dell’affare.

Inter, perché scegliere Sarr?

Sono diversi i fattori che hanno spinto l’Inter a puntare su Malang Sarr del Nizza. Dal punto di vista economico, come detto poc’anzi, il fatto che sia un calciatore in scadenza e ancora molto giovane, cosa che ne permette un acquisto a costi contenuti ed una potenziale rivendita futura. Jan Vertonghen ad esempio – l’altro parametro zero osservato -, in questo senso, chiederebbe un ingaggio più alto e non sarebbe un profilo rivendibile, vista l’età. A livello tecnico, invece, il suo profilo sarebbe perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte: Sarr è un centrale mancino (nell’Inter l’unico presente ad oggi è Bastoni) e, all’occorrenza, è in grado di giocare anche come terzino. Il tecnico interista, quindi, non solo avrebbe a disposizione un ottimo ricambio di Bastoni nella posizione di centro-sinistra, ma potrebbe anche impostare la squadra con la famosa difesa a ‘tre e mezzo’, facendo quindi scivolare Sarr nel ruolo di terzino.

Preso atto che tra Sarr e Vertonghen la scelta sembra ricadere sul primo, l’Inter può sfruttare il classe 1999 anche per far fede alla promessa fatta a Maurizio Setti, presidente del Verona, per quanto riguarda Kumbulla. Qualora arrivasse Sarr, infatti, Marotta potrebbe permettersi di acquistare l’italoalbanese e lasciarlo un altro anno all’Hellas a maturare nella squadra di Juric.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!