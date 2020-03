Inter, hai un tesoro in casa. Lautaro non chiede la cessione: “Voglio vincere qui!”

Che l’ombra del Barcellona di Messi non possa che preoccupare è innegabile. L’Inter, però, può confidare nella fedeltà di Lautaro Martinez. Il che non significa che il Toro non possa lasciare Milano a giugno, ma sicuramente non lo farà forzando la mano e andando allo scontro con il club. La riconoscenza che l’argentino ha verso la squadra che lo ha portato in Europa, nel calcio che conta, è tanta, e Lautaro non sembra così convinto all’idea di lasciarla.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter potrà trattare con il catalani senza dover fare i conti con un calciatore che spinge per l’addio e che offre appigli a cui potrebbe aggrapparsi all’acquirente. La tentazione di giocare con Messi è forte, ma Lautaro non forzerà la mano con mr. Zhang per lasciare Milano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!